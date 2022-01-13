Запрет на штрафы по кредитам введен в Казахстане во время ЧП

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В ходе заседания правительства председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства рассказала, что для поддержки бизнеса в Казахстане введен запрет на штрафы и пени по кредитам в период действия режима чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава АРРФР сообщила, что 11 января текущего года агентством принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

На период чрезвычайного положения введен запрет на начисление штрафов и пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена претензионно-исковая работа", - сказала Абылкасымова.

Она рассказала, что для реализации поручений главы государства по принятию конкретных и срочных мер по регулированию потребительского кредитования агентством будут реализовано следующее:

1. Будут приняты меры в рамках пруденциального регулирования достаточности собственного капитала банков путем увеличения риск-взвешивания по потребительским кредитам физических лиц.

Расчет коэффициента долговой нагрузки будет ужесточен. Из расчета будут исключены критерии определения дохода, не являющиеся достоверным подтверждением наличия у заемщика регулярных доходов", - пояснила Абылкасимова.

В рамках риск-ориентированного надзора в отношении банков и микрофинансовых организаций также будет рассмотрено введение дополнительных ограничений по высокорисковым потребительским кредитам.

В результате будет ограничена выдача кредитов банками заемщикам, не обладающим достаточной платежеспособностью, сказала она.

2. В рамках разрабатываемого правительством механизма банкротства физических лиц будут приняты меры по урегулированию проблемной задолженности по кредитам физических лиц в банках и микрофинансовых организациях, в том числе переданных на взыскание коллекторам.

3. Агентством дополнительно будут приняты меры по регулированию предельных значений процентных ставок по кредитам физических лиц, а также включения в расчет эффективных ставок вознаграждения по кредитам любых комиссий и платежей со стороны заемщика. Это позволит ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам.