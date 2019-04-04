Запущен новый авиарейс Баку - Алматы - Баку

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня ночью руководство Международного аэропорта Алматы, представители посольства Азербайджана в РК и сотрудники представительства авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане встретили первый рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines - AZAL, которая является национальным авиаперевозчиком республики, передает Kazakhstan Today.

"Регулярный рейс Баку - Алматы - Баку будет выполняться на лайнерах Airbus 319 и 320 дважды в неделю. Вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев по вторникам и субботам в 20.00, время в пути - 2 часа 50 минут; вылет из Алматы - в среду и воскресенье в 02.20, время в пути - 3,5 часа. Стоимость билетов в обе стороны - от 125 000 тенге, минимальный тариф включает провоз 23 килограммов багажа и 10 килограммов ручной клади", - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании - www.fly.azal.az

Открытие нового регулярного авиасообщения между Баку и Алматы, несомненно, положительно повлияет на бизнес-сотрудничество двух стран и развитие туризма как в Казахстане, так и в Азербайджане", - отметили в пресс-службе.

ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" - крупнейшая азербайджанская авиакомпания, национальный авиаперевозчик. Основана 7 апреля 1992 года, штаб-квартира расположена в столице Азербайджана - городе Баку. Член Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Компания осуществляет пассажирские перевозки в страны СНГ, Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Азии, всего в маршрутной сети авиаперевозчика - 75 пунктов назначения.

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