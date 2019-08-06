Жители Арыси с 12 августа начнут получать компенсации в размере 100 тыс. тенге

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Жителям Арыси начали раздавать банковские карты для получения 100 тысяч тенге , передает Kazakhstan Today.

" 100 тысяч тенге получат все зарегистрированные. Уточненные свыше 55 тысяч человек эти средства получат начиная с 12 августа. С сегодняшнего дня банковские карточки раздают в 17 секторах города Арыси и двух населенных пунктах. В Арыси работают 120 работников Халык банка из Кызылординской, Жамбылской областей и города Шымкента, сообщили в пресс-службе акима области.

Заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев разъяснил порядок получения средств.

За это время изготовлено 33 тысячи банковских карт. Такого, чтобы всего за один месяц собрать столько документов и изготовить 33 тысячи карт, не было за все время суверенитета страны. Готовые карты сейчас раздаются. Но деньги пока не перечислены, по 100 тысяч тенге жители начнут получать с 12 августа. Сейчас главная работа - раздавать карточки. Деньги поступят тогда, когда у всех окажутся карточки. Больше всех получателей в 9 секторе, оттуда собран 3771 документ. Город разделили по улицам", - сказал он.

Средства помощи можно получить через любой банкомат Халык банка по всей республике. В акимате предупредили, что нельзя более трех раз проверять поступление средств через банкомат, поскольку за это будет удерживаться банковская комиссия.

Также у должников по решению суда карточки банком не обслуживаются автоматически. В таких случаях гражданин может оформить доверенность нотариально и получить средства через доверенное лицо. А те граждане, которые не оказались дома, средства могут получить в Арысском городском филиале Халык банка. Из средств, поступивших в карточку, банковская комиссия не удерживается", - объяснили в акимате.

На сегодняшний день в Арыси установлено 12 банкоматов, планируется установить еще 7-8 банкоматов.

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