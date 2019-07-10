Документы на получение пособия подали 99,6% жителей Арыси

Арысь. 9 июля. Kazakhstan Today - Почти все жители Арыси подали документы на получение единовременного пособия , которое будет выплачено в качестве компенсации за ЧС, передает Kazakhstan Today.

Сегодня под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева прошло совещание по вопросам восстановления города Арыси. Как сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбек Оскенбаев, во всех секторах работа идет полным ходом. Областям, отстающим от графика, которым не хватает рабочей силы, сделаны замечания, строительство на полном контроле.

Вице-министр отметил необходимость увеличения количества подрядчиков и рабочих на некоторых стройплощадках.

Военные продолжают работу по проверке и очистке города и территории в 20 километрах от него. Военные провели мониторинг на вертолете и убедились, что территория очищена от снарядов, опасности взрывов нет, доложил представитель Министерства обороны РК Руслан Шпекбаев. По его словам, 42 группы саперов работают в усиленном режиме. Организована работа дежурных, которые могут быстро прибыть по вызовам граждан.

Как сообщил заместитель руководителя департамента полиции Туркестанской области Адигани Сейдуалиев, общественную безопасность в городе охраняют свыше 300 полицейских. Во всех 17 секторах дежурят работники полиции.

Заместитель руководителя управления строительства Туркестанской области Ербол Ахметов доложил, что во всех секторах города строительно-ремонтные работы уже начались. Руководитель областного управления финансов Арман Тасыбаев сообщил, что свыше 99% жителей Арыси подали документы на получение пособия в размере 100 тысяч тенге

Скоро этот показатель достигнет 100%. Работа в этом направлении ведется должным образом. После проверки документов, в начале августа, жителям начнут выплачивать пособия", - заверил он.

Главный врач Туркестанской областной больницы Марат Пашимов сообщил о том, что 65 человек, пострадавших от взрывов, пошли на поправку и были выписаны. Советник акима области Уласбек Садибеков говорил о том, что предложения и замечания местных жителей выслушиваются, к распределению гуманитарной помощи и другим работам привлечены около 800 активистов, аксакалов, представителей неправительственных организаций.

Умирзак Шукеев, выслушавший по отдельности каждого руководителя, отметил, что работу нужно выполнять с большой ответственностью. Он подчеркнул, что для дальнейшего эффективного развития города, создания для жителей благоприятных условий, 17 секторов в будущем нужно оставить. Он поручил ускорить работу в отстающих секторах.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства