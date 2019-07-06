Из-за фейковой рассылки в соцсетях о сборе документов на получение разовой помощи в ЦОНе Арыси наблюдается наплыв граждан

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Арысь. 5 июля. Kazakhstan Today - В социальных сетях появилась информация о сборе перечня документов на получение разовой помощи от государства в размере 100 тысяч тенге для жителей города Арыси, в связи с чем наблюдается наплыв граждан в центр обслуживания населения, передает Kazakhstan Today.

"В социальных сетях появилась информация о сборе перечня документов на получение разовой помощи от государства в размере 100 тысяч тенге для жителей города Арыси, в связи с чем наблюдается наплыв граждан в центр обслуживания населения. Однако, данная информация не соответствует действительности. Для оформления разовой помощи сведения граждан будут запрошены из баз данных департамента полиции Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Информация обо всех жителях для получения материальной помощи и пособий будет запрошена из ДП. Для получения пособий не нужно собирать перечень документов. Достаточно иметь при себе только удостоверение личности. По Арыси создано 17 штабов. Жителям нужно обратиться туда, сотрудники этого штаба проводят сбор информации", - сказал он.

Стоит отметить, что, помимо граждан, обратившихся в ЦОН за справками для получения разовой помощи, граждане также обращаются за справками о зарегистрированных правах на недвижимое имущество для ремонта жилья и за справками для получения кредита с 1%-ной скидкой для индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим просим граждан не поддаваться провокациям и внимательно следить за информацией", - отметили в госкорпорации.

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