Арысь. 29 июня. Kazakhstan Today - Каждый житель Арыси получит по 100 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

В Арысь для ознакомления с ситуацией прибыл премьер-министр РК Аскар Мамин. Вместе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым он побывал на объектах, разрушенных при взрывах снарядов. В их числе жилые дома, четырехэтажное здание больницы, ЦОН и школа имени И. Журба, сообщили в пресс-службе акима региона.

На встрече с арысцами глава правительства сообщил, что государство окажет всестороннюю помощь. Затем Аскар Мамин принял участие в заседании республиканской комиссии по обсуждению мер поддержки населению. По его словам, каждый из жителей получит по 100 тыс. тенге.

Также премьер-министр сообщил, что город будет полностью восстановлен за месяц. Помимо этого, арысским предпринимателям будут выделены льготные кредиты под 1% в размере 5 млн тенге. Аскар Мамин проинформировал и о том, что в городе будет построена новая больница, а 4 тыс. детей отдохнут в летних лагерях.

Расположенный в Арыси военный арсенал будет перевезен в другое место в течение двух недель.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что сегодня 1500 абонентов остались без водоснабжения из-за порыва на центральной магистрали. В ходе ремонтных работ был обнаружен снаряд, который и повредил водопроводную сеть. На момент отсутствия воды был организован подвоз воды. На данный момент ремонт закончен и водоснабжение возобновлено.

Всего в Арыси 10 600 абонентов.

Напомним, что на сегодняшний день в эвакуационных пунктах не осталось никого из арысцев, все вернулись в город . Тех жителей, чьи дома не пригодны для жилья из-за разрушений, временно разместили в средней школе имени Ережепбая Молдабаева.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства