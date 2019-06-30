Арысь. 29 июня. Kazakhstan Today - Все жители Арыси покинули эвакуационные пункты, передает Kazakhstan Today.

Жители Арыси, находившиеся в эвакопунктах города Шымкента и районов Туркестанской области, возвращены в свои дома . В эвакопунктах никого не осталось", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В свою очередь, в пресс-службе акима Туркестанской области проинформировали о том, что не все дома в городе после разрыва снарядов пригодны для жилья.

В средней школе имени Ережепбая Молдабаева в городе Арыси будет подготовлено 800 мест для временного размещения жителей, дома которых были полностью, либо частично разрушены и не пригодны для житья. В этом центре люди будут обеспечены трехразовым питанием и спальными местами. Предусмотрены и игровые площадки для детей", - отметили в пресс-службе.

В акимате также сообщили, что беспрецедентная благотворительная акция "Арыс, мы вместе!" захлестнула всю страну. В каждом регионе республики обычные граждане, акиматы, общественные объединения, различные ассоциации, фермеры, частные предприниматели, рабочие коллективы банков, школ, поликлиник, государственных служб и многие другие вносят посильный вклад в помощь арысцам.

Чтобы принимать грузовики с продуктами и предметами первой необходимости, акиматом туркестанской области сформирован Штаб оказания продовольственной помощи жителям города Арыси. Он организован на базе корпоративного фонда социального развития Туркестанской области, с привлечением СПК "Туркестан" и "Шымкент", работников госучреждений, НПП Атамекен, добровольцев и волонтеров.

На настоящий момент работники Штаба распределили среди вернувшихся в Арысь жителей более 80 тонн продовольствия, бытовых предметов, одежды, химии, средств личной гигиены и прочего. Кроме того, на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в городе Арыси от неравнодушных казахстанцев поступило более 1 млрд тенге. После окончания сбора средств они будут распределены специальной комиссией, в которую войдут и жители Арыси".

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