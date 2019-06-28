Жетысусцы отправили караван помощи жителям Арыси

В караване гуманитарной помощи жетысусцы отправили предметы первой помощи, гигиены, макаронные изделия и крупы, одеяла, одежду для детей, и другие необходимые вещи. Организаторами благотворительности выступил Гражданский альянс Алматинской области на базе социального инкубатора Social center.
По словам директора Гражданского альянса Алматинской области Елдара Сапарова, социальный инкубатор Жетысу в связи с последними событиями в Туркестанской области продлил часы рабочего дня. Кроме этого, создана комната приема помощи, работающая месяц с 09.00 до 21.00.
Наша главная цель - помочь нашим соотечественникам. Показать единство народа в трудных ситуациях и что граждане всей страны разделяют переживания жителей Арыси, мобилизовать все институты гражданского общества Алматинской области для участия в гуманитарной акции. Всех жетысусцев призываю протянуть руку помощи и не остаться в стороне", - поделился Е. Сапаров.
Напомним, в Алматинской области стартовала акция "Жетісу Арыспен бірге". Как сообщает пресс-служба главы региона Амандыка Баталова, госслужащие, подведомственные организации МИО и бюджетные учреждения области перевели на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" однодневный заработок в помощь жителям города Арысь.
Акимат Алматинской области призывает всех казахстанцев принять активное участие в благотворительной акции.
Помимо представителей неправительственного сектора, в акции смогут принять участие все желающие и неравнодушные, обратившись по адресу: Талдыкорган, улица Каблиса жырау, 127.
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