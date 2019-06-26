Токаев поблагодарил казахстанцев за помощь жителям Арыси

Выражаю благодарность всем казахстанским волонтерам за большой, полезный труда во имя благополучия жителей Арыси. Им сейчас действительно трудно. Государство поможет им. Город и жильё восстановим", - написал Токаев в Twitter.
Отметим, что второй день в регионах Казахстана собираются для отправки в Арысь гуманитарные грузы с вещами, продуктами питания и товарами первой необходимости. Также целые коллективы различных ведомств приняли решение о перечислении однодневных зарплат в фонд помощи пострадавшим. В частности, зарплаты перечислят сотрудники канцелярии премьер-министра, депутаты сената и мажилиса, сотрудники МВД, Минтруда и соцзащиты населения, акимата Нур-Султана и многих других.
Кроме того, столичный акимат направит 500 детей из Арыси в летний лагерь на месяц с обеспечением всеми необходимыми вещами, одеждой, обувью, школьными принадлежностями. Еще 1000 детей из пострадавшего города примет на летний отдых Национальный Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева.
Для восстановления жилых домов и других объектов инфраструктуры города из Нур-Султана в Арысь выедут строительные бригады и караван необходимых стройматериалов. В пяти точках столицы открыты пункты приема вещей первой необходимости для пострадавших, сообщили в пресс-службе акимата столицы.
Пункты приема вещей расположены по следующим адресам: проспект Республики, 34; Дворец "Жастар", 3 этаж, кабинет №306, контактный телефон: 8 775 513 64 41; проспект Тауелсіздік, 3, здание столичного филиала партии "Нур Отан", кабинет №405, контактный телефон: 87759500298; проспект Женис, 62, Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, контактный телефон: 48-19-10.
Напомним также, что для оказания помощи пострадавшим открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области.
24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Срочно проведена эвакуация всех жителей Арыси. В результате происшествия погибли два человека: военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М., а также мужчина, в машину которого попал снаряд. По состоянию на утро 25 июня, за медпомощью обратились 165 пострадавших, 89 из них госпитализированы.
Накануне в регион прибыл президент РК Касым-Жомарт Токаев, он встретился с пострадавшими и эвакуированными. Президент заверил, что правительство выделит средства на восстановление города, а также всем жителям города будет оказана всесторонняя помощь.
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