Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за помощь жителям Арыси, передает Kazakhstan Today.

Выражаю благодарность всем казахстанским волонтерам за большой, полезный труда во имя благополучия жителей Арыси. Им сейчас действительно трудно. Государство поможет им. Город и жильё восстановим", - написал Токаев в Twitter .

Отметим, что второй день в регионах Казахстана собираются для отправки в Арысь гуманитарные грузы с вещами, продуктами питания и товарами первой необходимости. Также целые коллективы различных ведомств приняли решение о перечислении однодневных зарплат в фонд помощи пострадавшим. В частности, зарплаты перечислят сотрудники канцелярии премьер-министра, депутаты сената и мажилиса, сотрудники МВД, Минтруда и соцзащиты населения, акимата Нур-Султана и многих других.

Кроме того, столичный акимат направит 500 детей из Арыси в летний лагерь на месяц с обеспечением всеми необходимыми вещами, одеждой, обувью, школьными принадлежностями. Еще 1000 детей из пострадавшего города примет на летний отдых Национальный Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева.

Для восстановления жилых домов и других объектов инфраструктуры города из Нур-Султана в Арысь выедут строительные бригады и караван необходимых стройматериалов. В пяти точках столицы открыты пункты приема вещей первой необходимости для пострадавших, сообщили в пресс-службе акимата столицы.

Пункты приема вещей расположены по следующим адресам: проспект Республики, 34; Дворец "Жастар", 3 этаж, кабинет №306, контактный телефон: 8 775 513 64 41; проспект Тауелсіздік, 3, здание столичного филиала партии "Нур Отан", кабинет №405, контактный телефон: 87759500298; проспект Женис, 62, Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, контактный телефон: 48-19-10.

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