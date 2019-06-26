За медпомощью обратились 165 пострадавших в Арыси, 89 госпитализированы

Туркестан. 25 июня. Kazakhstan Today - По состоянию на утро 25 июня, за медпомощью обратились 165 пострадавших в Арыси, 89 из них госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

По данным управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации Шымкента, за медицинской помощью обратились и были госпитализированы 89 пациентов (52 человека в Шымкенте, 37 человек - в Туркестанской области)", - сообщили в Национальном координационном центре экстренной медицины Минздрава РК.

Всего, по данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 165 человек, из них 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.

Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц", - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что в целях оказания экстренной медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арысь, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент. В близлежащих областях (Жамбылской и Кызылординской) мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад скорой медицинской помощи. В целях обеспечения оперативной транспортировки готовы 2 вертолета санитарной авиации, укомплектованные медицинским оборудованием и мобильной бригадой на борту.

По линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи пациентам из Алматы в Шымкент направлены две мультидисциплинарные бригады в составе реаниматологов, травматологов, камбустиологов, детских реаниматологов и нейрохирургов. На данный момент, специалистами уже оказана консультативная помощь одиннадцати пациентам, одному из пациентов проведена операция на месте.

Кроме того, для оказания медицинской помощи в центральные районные больницы (Отырар, Ордабасинский и Сарыагашский районы) направлены врачи-камбустиологи, нейрохирурги, реаниматологи и неврологи. Специалистами уже оказана консультативная помощь трем пострадавшим пациентам.

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