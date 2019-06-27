Третий погибший в результате ЧП в Арыси был военнослужащим-контрактником

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Третий погибший в результате ЧП в Арыси был военнослужащим контрактной службы, передает Kazakhstan Today.

Министерство обороны с прискорбием сообщает, что сегодня в одном из лечебных учреждений города Шымкента от полученных травм в результате чрезвычайного происшествия, произошедшего в одной из воинских частей города Арыси, скончался военнослужащий контрактной службы сержант Ахметов А.Н.", - сообщила пресс-служба ведомства.

Руководство и личный состав Минобороны РК выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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