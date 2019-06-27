В КЧС сообщили о третьем погибшем в результате ЧП в Арыси

Арысь. 26 июня. Kazakhstan Today - В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК сообщили о третьем погибшем в результате чрезвычайного происшествия в Арыси. Ранее было известно о двух погибших , передает Kazakhstan Today.

По данным управления здравоохранения Туркестанской области за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, три человека погибло", - говорится в сообщении пресс-службы КЧС.

По состоянию на 06.00 26 июня группировка сил и средств от МВД на месте ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий составляет 1251 человек личного состава и 188 единиц техники, в том числе: 346 сотрудников и 48 единиц техники органов гражданской защиты; 358 сотрудников и 75 единиц техники полиции; 547 военнослужащих Нацгвардии и 65 единиц техники.

Также отмечается, что на территории Арыси силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара (одно здание кафе, 24 жилых домов, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров).

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области, Национальной гвардии осуществляют оцепление и патрулирование города, по периметру Арыси выставлены посты. Полицейские предотвратили три факта мародерства.

В результате проведенной Министерством обороны аэровизуальной разведки с применением беспилотного летательного аппарата установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется три очага тления.

14 групп саперных подразделений Минобороны общей численностью 145 человек проводят работы по очистке неразорвавшихся боеприпасов территории города Арыси, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части. Обнаружено 24 единицы боевых снарядов , которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой.

Всего из города эвакуировано более 3500 человек . В эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области размещено более 1700 человек.

На круглосуточную горячую линию всего поступило 13 490 звонков со всей республики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства