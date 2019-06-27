Жителей Арыси предупредили об опасности возвращения в собственные дома

Арысь. 26 июня. Kazakhstan Today - Многие из неразорвавшихся в Арыси снарядов находятся в жилых домах, сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает Kazakhstan Today.

Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 неразорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город, даже за документами", - написал советник в Facebook.

По словам главы КЧС МВД РК Владимира Беккера, саперы обнаружили 24 снаряда и 104 опасных фрагментов снарядов. Найденные боеприпасы будут подорваны на месте либо вывезены и подорваны. До окончания работы саперов въезд жителей в город будет запрещен.

Между тем, по данным Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК, для оказания экстренной медпомощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арыси, Ордабасинского района, городов Туркестана, Кентау и Шымкента. В близлежащих областях (Жамбылской и Кызылординской) мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад скорой медицинской помощи.

На случай необходимости в целях обеспечения оперативной транспортировки готовы два вертолета санитарной авиации, укомплектованные медицинским оборудованием и мобильной бригадой на борту.

По линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи пациентам из Алматы в Шымкент направлены два мультидисциплинарные бригады, в состав которых входят реаниматологи, травматологи, комбустиологи, детские реаниматологи и нейрохирурги. На данный момент специалистами уже оказана консультативная помощь всем тяжелым пациентам, одному из них проведена операция на месте.

Кроме этого, для оказания медицинской помощи в центральные районные больницы (Отырар, Ордабасинский и Сарыагашский районы) направлены врачи-комбустиологи, нейрохирурги, реаниматологи и неврологи. Специалистами уже оказана консультативная помощь трем пострадавшим пациентам.

В структуре заболеваемости госпитализированных пациентов ведущее место (88%) занимают комбинированные травмы и политравмы (56 пациентов, из них 12 детей) и отравления (6 пациентов).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства