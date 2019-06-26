Девять групп саперов работают в Арыси

Арысь. 25 июня. Kazakhstan Today - В настоящее время на месте происшествия в Арыси работает девять групп разминирования из числа военнослужащих, которые имеют соответствующий опыт работы с взрывоопасными предметами, передает Kazakhstan Today.
Данные группы выполняют целый комплекс мероприятий по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов. Работы по очистке боеприпасов организованы в целях максимального освобождения от взрывоопасных предметов складов и иных мест хранения, расположенных вблизи населенных пунктов. В первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города Арыси, прилегающих к территории арсенала, в целях обеспечения безопасности жителей при их возвращении домой", - сообщает пресс-служба Минобороны.
По словам главы КЧС МВД РК Владимира Беккера, саперы обнаружили 24 снаряда и 104 опасных фрагмента снарядов. Найденные боеприпасы будут подорваны на месте либо вывезены и подорваны. До окончания работы саперов въезд жителей в город будет запрещен.
Также осуществляется разведка местности и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые отслеживают работу инженерных подразделений и оповещают оперативный штаб об обнаружении взрывоопасных предметов, благодаря которым была своевременно вскрыта угроза распространения степного пожара в направлении Шымкента.
Кроме того, подразделениями военной полиции организовано круглосуточное патрулирование, около 700 военнослужащих задействовано в оцеплении города. Также на месте происшествия развернут палаточный лагерь на 1200 человек. Для организации питания развернуты пункты хозяйственного довольствия, включая полевой механизированный хлебозавод.
Как ранее сообщалось, в ликвидации последствия взрыва боеприпасов задействовано около 1800 человек личного состава и более 50 единиц техники. Силами личного состава Вооруженных сил РК проводятся мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.
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