Жители Арыси начнут возвращаться в свои дома завтра утром

Арысь. 27 июня. Kazakhstan Today - Завтра с 08.00 арысцы начнут возвращаться в свои дома, передает Kazakhstan Today.
Об этом на пресс-конференции сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Он также констатировал: в Арыси закончены работы по очистке улиц от снарядов и дезинфекции территории. Теперь там безопасно.
Обратное переселение жителей в Арысь будет вестись автобусными колонами. Город поделен на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов, по одному на каждый дом. Во время заселения жителей в дома они будут оказывать им помощь", - сказал Шукеев.
Ситуация в Арыси полностью взята под контроль. Очаги пожара ликвидированы. Поводов для беспокойства нет, заверяют в акимате.
Также сообщается, что на счет корпоративного социального фонда "Туркестан" на сегодняшний день поступил 721 млн тенге. Работает штаб сбора и распределения гуманитарной помощи. В ходе масштабной благотворительной акции собрано 150 тонн продовольствия. Продукты питания и одежду везли из Караганды, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей, Актобе, Восточного Казахстана.
Государство окажет арысцам всестороннюю помощь. Наши специалисты проведут фото- и видеофиксацию поврежденных объектов, ущерб будет выплачен. Все эти дни жителям будут оказывать услуги сотрудники полиции, врачи, спасатели", - сказал Шукеев.
Кроме этого, восстанавливать дома жителей приедут 160 специальных бригад со всех регионов страны - каждой области достанется по одному сектору разрушенного городка.
Заместитель министра обороны Казахстана Бахыт Курманбаев доложил о мерах по обеспечению безопасности. По его словам, улицы Арыси, военные склады и железную дорогу прочищали свыше 400 военнослужащих. В случае обнаружения в городе подозрительных объектов, а также при фактах вандализма замминистра посоветовал незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
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