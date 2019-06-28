Жители Арыси начнут возвращаться в свои дома завтра утром

Арысь. 27 июня. Kazakhstan Today - Завтра с 08.00 арысцы начнут возвращаться в свои дома , передает Kazakhstan Today.

Обратное переселение жителей в Арысь будет вестись автобусными колонами. Город поделен на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов, по одному на каждый дом. Во время заселения жителей в дома они будут оказывать им помощь", - сказал Шукеев.

Ситуация в Арыси полностью взята под контроль. Очаги пожара ликвидированы. Поводов для беспокойства нет, заверяют в акимате.

Государство окажет арысцам всестороннюю помощь. Наши специалисты проведут фото- и видеофиксацию поврежденных объектов, ущерб будет выплачен. Все эти дни жителям будут оказывать услуги сотрудники полиции, врачи, спасатели", - сказал Шукеев.

Заместитель министра обороны Казахстана Бахыт Курманбаев доложил о мерах по обеспечению безопасности. По его словам, улицы Арыси, военные склады и железную дорогу прочищали свыше 400 военнослужащих. В случае обнаружения в городе подозрительных объектов, а также при фактах вандализма замминистра посоветовал незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства