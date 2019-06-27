Назарбаев дал поручения по организации возвращения жителей Арыси в свои дома и проведению в городе ремонтно-строительных работ

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В столице Казахстана состоялось заседание Совета безопасности под председательством Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания была рассмотрена текущая ситуация в городе Арысь Туркестанской области и обсуждены вопросы обеспечения водной безопасности страны, сообщила пресс-служба Елбасы.

Председатель Совета безопасности, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших в Арыси, отметил самоотверженный труд работников всех служб и волонтеров, принимающих участие в ликвидации последствий взрывов.

По последней информации количество пострадавших превысило 160 человек . Следует отметить сплоченность всех казахстанцев. Граждане со всех уголков страны выражают обеспокоенность, работники организаций и предприятий объединяются, чтобы помочь пострадавшим. Беды и трудности одного региона являются нашим общим вопросом. Благодаря крепкому единству народа мы преодолеем все сложности. Выражаю всем казахстанцам благодарность", - сказал Елбасы.

По вопросу обеспечения водной безопасности было детально обсуждено состояние водных ресурсов страны и водохозяйственных объектов. Особое внимание также было уделено вопросам доступности питьевой воды для населения и рационального водопользования.

По итогам заседания даны конкретные поручения по организации возвращения людей в их дома и проведению ремонтно-строительных работ в городе Арысь.

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