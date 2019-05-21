Вопросы обеспечения водной безопасности Казахстана обсудил экспертный совет при Совбезе РК

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане под председательством помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана Калмуханбета Касымова состоялось заседание экспертного совета при Совете безопасности РК, передает Kazakhstan Today.

К. Касымов подчеркнул значимость научно-методологического и информационно-аналитического сопровождения деятельности по обеспечению национальной безопасности, глубокой экспертной проработки актуальных рисков и угроз, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе заседания также состоялось предметное обсуждение вопросов обеспечения водной безопасности. Секретарь Совета безопасности отметил, что сокращение водных ресурсов и ухудшение их качества ведет к негативным последствиям, как для благосостояния населения, так и для устойчивого развития экономики.

Эксперты детально обсудили наиболее значимые риски, включая нерациональное водопользование, аварийное состояние отдельных гидротехнических сооружений, загрязнение водоемов.

Участники заседания обменялись мнениями и предложениями по совершенствованию системы государственного управления и мониторинга водных ресурсов, научного и кадрового обеспечения водной сферы.

Особое внимание было уделено проблемам трансграничного водопользования, учитывая, что значительная доля водных ресурсов Казахстана формируется за счет стока трансграничных рек.

Кроме того, на заседании была отмечена необходимость комплексного подхода к минимизации рисков водной безопасности.

По итогам работы Экспертного совета были выработаны конкретные рекомендации, которые будут использованы в деятельности Совета безопасности и государственных органов.

В мероприятии приняли участие руководители профильных научно-исследовательских институтов, эксперты неправительственных организаций, а также представители уполномоченных органов.

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