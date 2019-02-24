В Казахстане предложили создать Агентство по водным ресурсам

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане предложили создать Национальный водный совет при президенте и Агентство по водным ресурсам при правительстве, передает Kazakhstan Today.

Обеспечение водной безопасности и подготовки к весенним паводкам обсудили на встрече в сенате членов комитета по международным отношениям, обороне и безопасности с представителями госорганов по вопросам гражданской зашиты.

По информации пресс-службы сената, на встрече было отмечено, что системные ошибки в работе государственных органов приводят к неконтролируемым катастрофам и во время ожидаемых паводков.

"Здесь имеет место целый ряд проблем: это малочисленность и неукомплектованность кадрами уполномоченного органа, недофинансирование гидрометеорологических служб, неправильное проектирование строительства гидротехнических сооружений, незаконное строительство населенных пунктов на участках, подвергающихся риску затопления и многие другие", - сказала председатель комитета Дарига Назарбаева.

В частности, по ее словам, нерешенным вопросом остается несогласованность правовых актов различных ведомств в области безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, пересмотр сроков проведения многофакторного анализа.

По данным МВД, практически во всех регионах застройка территорий осуществляется без учета риска возникновения ЧС и в пределах водоохранных полос и зон, до сих пор не решена проблема 29 бесхозяйных ГТС. В течение последних трех лет финансовые средства на модернизацию системы оповещения местными исполнительными органами Атырауской, Мангистауской и Костанайской областей не выделяются.

В свою очередь, директор научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Нариман Кипшакбаев отметил, что самым неотложным вопросом является повышение статуса управления водой на национальном и местном уровнях. Он предложил создать Национальный водный совет при президенте Республики Казахстан и Агентство по водным ресурсам при правительстве.

По информации пресс-службы, Назарбаева поддержала предложение ученых. "Мы должны всем депутатским корпусом добиваться решения данного вопроса", - подчеркнула сенатор.

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