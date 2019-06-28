Арысь. 27 июня. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев встретился с жителями города Арысь, временно размещенными в социальных объектах Шымкента, передает Kazakhstan Today.

Глава Министерства призвал жителей не верить слухам и не поддаваться на провокации.

Восстановление Арыси на личном контроле президента страны Касым-Жомарта Токаева. Правительству дано соответствующее поручение, выделяется все, что необходимо для ремонта и восстановления города, социальных объектов, жилой и инженерной инфраструктуры. Прошу вас не поддаваться на какие-либо провокации и не верить слухам. Правительство и местные органы делают все, что необходимо", - сказал он.

Министр отметил, что в трудную минуту весь Казахстан оказывает поддержку жителям Арыси.

Помощь поступает от граждан со всей страны. Все средства и гуманитарная помощь будут прозрачно и справедливо распределены между вами . Для этого будет создана общественная комиссия, куда войдут ваши представители. Этот вопрос на особом контроле", - подчеркнул он.

По словам министра, воинская часть будет перенесена из Арыси.

По поручению президента работает комиссия, которая решает вопросы передислокации воинской части из города Арыси в безопасное место. Главная задача - не допустить повторения трагедии в будущем. Не останется без внимания и экологическая обстановка. Прошу вас набраться терпения, в ближайшее время ситуация нормализуется", - отметил министр.

Жителей города успокоил также главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. Он сообщил, что радиационной опасности в Арыси нет

Сегодня с помощью передвижной лаборатории на территории города и за его пределами проведены исследования. Был проверен радиационный фон, исследованы 518 проб. Радиационный фон соответствует норме. В 50 местах проведено исследование атмосферного воздуха. Отклонений от нормативов не выявлено. На данный момент по городу ведутся работы по дезинфекции и промывке водопроводных труб. Эта работа будет завершена сегодня. Дезинфекция проведена и во всех мусорных контейнерах . В проведении этих работ задействован также специалисты Кызылординской и Жамбылской областей. Воздух в городе безопасен. В Арыси радиационной опасности нет", - сказал он.

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