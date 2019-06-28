В Арыси началась дезинфекция

Арысь. 27 июня. Kazakhstan Today - Специалисты из Жамбылской и Кызылординской областей приступили к дезинфекции в Арыси, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в связи с чрезвычайным положением в Арыси и в целях проведения дезинфекции в городе приехала группа специалистов из Жамбылской и Кызылординской областей. Специалисты будут работать несколько дней до окончания дезинфекционной работы", - проинформировали в Туркестанской областной региональной службе коммуникаций.

В сообщении уточняется, что из Жамбылского областного департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг и других центров обеззараживания приехало около 30, а из Кызылординского областного филиала Национального центра экспертизы - 17 специалистов, которые приступили к работе вместе с местными коллегами.

Все бригады обеспечены необходимой техникой и оборудованием.

По данным пресс-службы акима Туркестанской области, на 27 июня в городе Арыси на месте ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий работает 1488 человек личного состава и 189 единиц техники от Министерства внутренних дел РК.

Саперными подразделениями Министерства обороны в количестве 43 групп, общей численностью 408 человек, проводятся работы по очистке территории города от неразорвавшихся боеприпасов, железнодорожной станции и путей, территории войсковой части.

Обнаружено свыше 5700 единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой.

эвакуационных пунктах размещено 13 187 человек, в том числе: в Шымкенте - 7249, в районах Туркестанской области - 5938 человек.

Организованы горячие линии в оперативных штабах, всего поступило 15 тыс. 927 звонков от населения страны.

По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 277 человек, из них 74 госпитализированы, 3 человека погибло.

В целом инженерной техникой очищены все улицы 16 участков города Арыси, очищены 11 километров полотна железной дороги.

На сегодня совместно с Министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов.

Специалисты проведут в городе дезинфекцию. Будут очищены общественные места, мусорные контейнеры, объекты. Строго будем контролировать работу канализации. На местах работают специалисты. Эпидемиологический фон в Арыси безопасный", - отметил он.

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