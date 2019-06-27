Свыше 24 тыс. жителей Арыси находятся в эвакуационных пунктах

На территории Туркестанской области и Шымкента действуют порядка 70 пунктов размещения граждан, которые базируются в школах, колледжах, детских садах, интернатах. Пункты обеспечены всем необходимым", - сообщил заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев.
По его словам, в течение трех дней на специальный счет в помощь жителям Арыси при корпоративно-социальном фонде "Туркестан" поступило 225 млн тенге.
В момент эвакуации около 200 детей потеряли связь со своими родителями. На сегодняшний день все они возвращены им. В данный момент у нас нет жалоб. Можно констатировать, что все дети возвращены своим родителям. Помощь оказывают предприниматели региона и всей страны. Людей в эвакопунктах обеспечивают горячим питанием, одеждой, детскими игрушками, товарами первой необходимости", - отметил советник акима Уласбек Садибеков.
Сбор средств осуществляют и созданные в столице, областных центрах, городах и глубинках республики общественные фонды. Вчера продовольственная помощь была доставлена из Караганды и Кызылорды. На подходе помощь из Жамбылской и Атырауской областей.
Напомним, в результате взрывов в Арыси повреждены кровли 85% домов.
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