Все потерявшиеся при эвакуации дети возвращены в семьи - полиция Туркестанской области

Туркестан. 25 июня. Kazakhstan Today - Все потерявшиеся при эвакуации дети возвращены в семьи, заявили в департаменте полиции Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

На лентах информационных порталов распространяется информация о пропавших при взрыве в Арыси несовершеннолетних. В связи с этим сообщаем, что в департаменте полиции Туркестанской области не зарегистрировано ни одного заявления о пропавших без вести детях. Все потерявшиеся при эвакуации дети вернулись в свои семьи", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем в пресс-службе МВД Казахстана сообщали, что органы внутренних дел изучают информацию о пропавших детях, размещаемую в соцсетях.

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