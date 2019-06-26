Все потерявшиеся при эвакуации дети возвращены в семьи - полиция Туркестанской области

Туркестан. 25 июня. Kazakhstan Today - Все потерявшиеся при эвакуации дети возвращены в семьи, заявили в департаменте полиции Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
На лентах информационных порталов распространяется информация о пропавших при взрыве в Арыси несовершеннолетних. В связи с этим сообщаем, что в департаменте полиции Туркестанской области не зарегистрировано ни одного заявления о пропавших без вести детях. Все потерявшиеся при эвакуации дети вернулись в свои семьи", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что потерявшихся после эвакуации из Арыси детей размещали в школе имени Таукехана села Тореарык, а их фотографии планировали разместить на официальной странице акимата Туркестанской области. Кроме этого, региональный портал otyrar.kz опубликовал список эвакуированных из Арыси детей и их местонахождение.
Вместе с тем в пресс-службе МВД Казахстана сообщали, что органы внутренних дел изучают информацию о пропавших детях, размещаемую в соцсетях.
24 июня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части, после чего началась эвакуация населения. Были открыты телефоны горячей линии.
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