Туркестан. 27 июня. Kazakhstan Today - Жителям Арыси выплатят компенсацию за погибший скот. Об этом стало известно накануне в ходе пресс-конференции по текущей ситуации в городе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель министра обороны Бахыт Курманбаев, пожар в городе полностью локализован.

Все основные улицы и площадки проверены и очищены. Наши саперы обнаружили около 500 фрагментов снарядов. Сейчас проводятся мероприятия по обеспечению безопасности жителей. Будем проверять дворы домов. Въезд в город запрещен. Прошу с понимание отнестись к этому. Главное для нас - безопасность жителей Арыси", - отметил замминистра.

По словам председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Владимира Беккера, поводов для беспокойства нет, ситуация находится под контролем.

В социальных сетях размещают информацию о пропавших без вести людях . Это ложные данные. Да, в начале люди не могли связаться с родными, родители теряли детей. Но сейчас все найдены. Также встречается информация о возможных взрывах и спуске воды из водохранилищ. Водохранилища работают в обычном режиме, плана спускать из них воду нет. Прошу руководствоваться официальной информацией", - подчеркнул глава КЧС.

В свою очередь, главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин заявил, что радиации в Арыси нет.

Специалисты проведут в городе дезинфекцию. Будут очищены общественные места, мусорные контейнеры, объекты. Строго будем контролировать работу канализации. На местах работают специалисты. Эпидемиологический фон в Арыси безопасный", - сказал он.

Ветеринары также сообщили, что в Арыси работают четыре магазина. Погибший скот зарегистрируют, будет предусмотрена выплата компенсаций в рамках закона.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев доложил об усилении работы в эвакопунктах по оказанию помощи пострадавшим . Он выразил благодарность жителям региона и всей страны, которые оказали помощь, и подчеркнул, что все объекты в Арыси будут приведены в порядок, проинформировала пресс-служба главы региона.

Между тем, по сообщению пресс-службы Министерства обороны РК, в Арыси продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Силы и средства от Вооруженных сил РК составили более 1800 человек личного состава и около 200 единиц вооружения и военной техники.

Группами разминирования в настоящее время обнаружено более 2500 предметов войскового образца, очищено восемь улиц протяженностью 16 километров, 8 километров железнодорожного полотна. Организованы мобильные инженерно-саперные посты - для того, чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов. Дополнительно переброшены инженерно-саперные подразделения, общая численность которых в настоящее время доведена до 550 и составила порядка 50 групп.

Постоянно осуществляется разведка и мониторинг местности города Арыси и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Органами военной полиции на территории военного городка, в местах проживания военнослужащих и в самом городе постоянно осуществляется круглосуточное патрулирование, организован пропускной режим и проводится контроль территории оперативной группой.

Кроме того, совместными действиями военнослужащих Вооруженных сил и департамента чрезвычайных ситуаций Туркестанской области локализованы очаги возгорания.

Для проведения санитарно-противоэпидемиологического обеспечения личного состава Арысского гарнизона развернута передвижная лаборатория. Для оказания практической медпомощи и решения вопросов эвакуации больных из Военного клинического госпиталя города Алматы прибыла группа медицинских работников, в состав которой вошли нейрохирург, травматолог, реаниматолог, хирург, стоматолог, терапевт, а также санитарные инструкторы.

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