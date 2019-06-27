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МВД опровергло информацию о 350 пропавших жителях Арыси (ВИДЕО)

26.06.2019, 15:48 8803
МВД опровергло информацию о 350 пропавших жителях Арыси (ВИДЕО)
Арысь. 26 июня. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК заявило, что пропавших без вести после ЧП в Арыси нет, передает Kazakhstan Today.
 
"МВД официально заявляет, что распространяемая информация о пропавших без вести трехстах пятидесяти жителях города Арыси не соответствует действительности. Эта информация проходила в первый день происшествия. На нее были даны соответствующие опровержения. Проведенной работой все жители города были эвакуированы и установлены, пропавших без вести нет", - говорится в сообщении. 
 
МВД просит казахстанцев не поддаваться панике и не пользоваться непроверенной информацией, особенно распространяемой через мессенджер WhatsApp и социальные сети.

 

Распространение заведомо ложной информации в соответствии законодательством страны влечет уголовную ответственность по статье 274 УК РК. Официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Также работает горячая линия. Круглосуточно необходимую информацию можно получить в департаменте по ЧС города Шымкента по номерам: 8 (7252) 44-94-72, 35-33-66, ДЧС Туркестанской области: 8 (7253) 35-83-02; Комитете по ЧС МВД: 8 (7172) 53-32-84, 53-32-79", - подчеркнули в пресс-службе.


Напомним, в результате взрывов боеприпасов в воинской части близ города Арыси погибло три человека, в медучреждения обратились 165 человек. В пунктах эвакуации находится более 24 тыс. человек.
 

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