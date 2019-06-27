Жители Арыси в конце недели вернутся в свои дома

По информации пресс-службы акима области, на данный момент пожар в городе и воинской части полностью ликвидирован, проверены улицы и дома.
Жителей в город Арысь начнем ввозить в конце недели. Точное время сообщим 28 июня. Потому что для полной безопасности населения мы должны полностью очистить город. Для ввоза жителей город поделен на 17 секторов. Ответственными за эти секторы закреплены 640 граждан из 16 районов нашей области (1 район - 40 человек). Когда жители вернутся в свои дома, ответственные лица будут производить фото- и видеосъемку нанесенного ущерба. Эти материалы помогут оценить стоимость ущерба", - сказал Умирзак Шукеев.
Он также отметил, что во время возвращения жителей в дома им будут непрерывно оказывать услуги служба скорой помощи, работники полиции, департамента по ЧС, соответствующих организаций.
"Арысь будет полностью восстановлена. Поводов для беспокойства нет. Государством арысцам будет оказана вся необходимая помощь. Вместе мы сможем преодолеть эти трудности", - заявил Шукеев.
В свою очередь, первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев сообщил, что на сегодняшний день помощь поступила из девяти регионов РК. "Во всех областях открылись пункты приема помощи арысцам. Это благотворительная акция казахстанцев в поддержку жителей Арыси. В ближайшее время поможем с доставкой строительных материалов", - сказал он.
Для ликвидации последствий ЧС акиматом области создан специальный фонд. На данный момент на его счет уже поступило свыше 200 млн тенге. Как только будет оценен нанесенный ущерб, начнутся работы по восстановлению объектов, заключили в пресс-службе.
Напомним, чрезвычайная ситуация была объявлена в Арыси 24 июня из-за пожара на складе боеприпасов. В результате взрывов повреждена большая часть жилого фонда. Погибли три человека, в медучреждения обратились 165 человек. На сегодняшний день в пунктах эвакуации находится более 24 тыс. человек. В городе работают саперы, по периметру города организовано оцепление.
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