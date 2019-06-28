На специальный счет в помощь арысцам перечислено уже 600 млн тенге

Шымкент. 27 июня. Kazakhstan Today - На специальный счет фонда "Туркістан" в помощь арысцам перечислено уже 600 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской области открыт специальный счет корпоративного фонда социального развития "Туркістан". На сегодня на него уже перечислено 600 млн тенге", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

При этом в регионе продолжается прием гуманитарной помощи из разных городов и областей страны. Пункты приема такой помощи работают круглосуточно.

Казахстанцы, волнующиеся за судьбу арысцев, оказавшихся в сложном положении, оказывают им всяческую помощь. Свидетельство тому - гуманитарный груз, поступающий со всех регионов. На данный момент материальная помощь из Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областей, Алматы доставлена в торгово-логистический центр в микрорайоне "Ынтымак" Шымкента, выставочный центр "Корме" в микрорайоне "Нурсат", - сообщили в пресс-службе.

Сегодня в торгово-логистический центр из Жамбылской области прибыло 36 тонн продуктов питания и средств личной гигиены. В частности, 18 тыс. тонн яиц первой категории, 10 тонн муки, 1300 булок хлеба, 10 тонн сахара, 2000 литров молока и так далее.

Жители Алматы также прислали арысцам продукты и средства личной гигиены. Вчера несколько фур с гуманитарной помощью прибыли из Кызылординской области.

В ближайшее время ожидается доставка гуманитарных грузов и из других регионов. Сейчас в эвакуационные пункты в Туркестанской области и Шымкенте доставляются необходимые продукты, вещи. Помощь, присланная регионами, направлена в эвакуационные пункты в школах №№54, 56, 87 Шымкента.

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