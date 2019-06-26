На счет помощи пострадавшим при взрывах в Арыси поступило 213 млн тенге

Арысь. 25 июня. Kazakhstan Today - Акимат Туркестанской области сообщил о поступлении 213 млн тенге на счет Корпоративного фонда социального развития "Туркестан" по сбору средств для гуманитарной помощи пострадавшим в городе Арыси, передает Kazakhstan Today.

В течение последних суток увеличилось количество обращений от неравнодушных казахстанцев со всех регионов страны, представителей государственных органов и частных компаний, которые перечисляют средства и осуществляют перевозки гуманитарной помощи всеми видами транспорта. В настоящий момент на счет фонда поступило более 213 млн тенге", - сообщили в пресс-службе акимата.

Организована работа пунктов приема материальной помощи в Шымкенте по адресам: Абайский район, микрорайон Ынтымак, строение 592/3 - ТЛЦ и проспект Н. Назарбаева, 12 (выставочный центр "Корме").

На текущий момент из Карагандинской области в пункты приема доставлено более трех тонн продовольственных товаров первой необходимости и средства гигиены. Ожидается гуманитарные грузы из Жамбылской и Кызылординской областей. Также идет распределение грузов гуманитарной помощи по 31 эвакуационному пункту, 15 из которых расположены в городе Шымкенте. На местах круглосуточно работают волонтеры, уточнили в пресс-службе областного акимата.

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