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Более 10 тыс. сотрудников КГД перечислили однодневную зарплату в помощь жителям Арыси

26.06.2019, 17:22 9370
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Более 10 тыс. сотрудников Комитета госдоходов перечислили однодневную зарплату в помощь жителям Арыси, передает Kazakhstan Today.
 

Более 10 тысяч сотрудников центрального аппарата и региональных подразделений Комитета государственных доходов перечислили однодневную зарплату на счета, открытые для помощи пострадавшим жителям города Арысь", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Напомним, что о перечислении зарплат в помощь эвакуированным жителям Арыси сообщают сотрудники центральных и местных госорганов со всего Казахстана, национальных компаний, различных организаций и объединений, а также глава государства. Помимо перевода средств на специально открытый счет, в Туркестанскую область идут гуманитарные грузы с одеждой, продуктами питания, предметами первой необходимости. 
 
Напомним, в результате взрывов боеприпасов в воинской части близ города Арыси погибло три человека, в медучреждения обратились 165 человек. В пунктах эвакуации находится более 24 тыс. человек.
 

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