Более 10 тыс. сотрудников КГД перечислили однодневную зарплату в помощь жителям Арыси

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Более 10 тыс. сотрудников Комитета госдоходов перечислили однодневную зарплату в помощь жителям Арыси, передает Kazakhstan Today.

Более 10 тысяч сотрудников центрального аппарата и региональных подразделений Комитета государственных доходов перечислили однодневную зарплату на счета, открытые для помощи пострадавшим жителям города Арысь", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что о перечислении зарплат в помощь эвакуированным жителям Арыси сообщают сотрудники центральных и местных госорганов со всего Казахстана, национальных компаний, различных организаций и объединений, а также глава государства. Помимо перевода средств на специально открытый счет , в Туркестанскую область идут гуманитарные грузы с одеждой, продуктами питания, предметами первой необходимости.

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