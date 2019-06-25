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Из Караганды в Арысь отправлена гуманитарная помощь

24.06.2019, 20:40 6130
Караганда. 24 июня. Kazakhstan Today - Из Караганды в Арысь отправлена гуманитарная помощь, передает Kazakhstan Today.
 

10 тонн гуманитарного груза отправлено авиарейсом из Караганды в город Арысь, пострадавший от взрыва на военном складе. Помощь включает продукты питания, одежду, предметы первой необходимости", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области. 

 
Напомним, утром 24 июня взрыв прогремел в воинской части в городе Арыси Туркестанской области. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. В Арысь направлено 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК. Жители города эвакуированы.
 

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