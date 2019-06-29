Молодежь Мангистауской области собрала четыре тонны товаров для гуманитарной помощи жителям Арыси

Актау. 28 июня. Kazakhstan Today - В рамках акции "Помощь для Арыси", организованной молодежью Мангистауской области, собрано 4 тонны гуманитарного груза, передает Kazakhstan Today.

В пункте сбора гуманитарной помощи, расположенном в коворкинг-центре "Арман" Мангистауского областного молодежного ресурсного центра, собрано 4 тонны гуманитарного груза для оказания помощи пострадавшим при ЧС в городе Арыси Туркестанской области. Гуманитарный груз состоит из продуктов питания, одежды, лекарств, предметов личной гигиены и вещей первой необходимости.

В числе пожелавших помочь пострадавшим оказались владельцы торговых рядов рынков "Магаш", "Масат" и "Асар-С" города Актау, Мангистауское областное сообщество провизоров и врачей, а также волонтеры и жители города.

С 25 июня начали свою работу все пункты помощи во всех районных и городских молодежных ресурсных центрах. По городу Актау в акции были задействованы 30 волонтеров, организованы специальные информационные мероприятия, в результате которых за 1,5 дня, благодаря поддержке добрых людей, из города Актау было собрано около 4 тонн гуманитарного груза", - сказал директор Мангистауского областного молодежного ресурсного центра Абылай Фазылбек.

Он отметил, что скоропортящиеся продукты, принесенные жителями города, были сданы в медресе при Мангистауской областной мечети.

В пункте сбора гуманитарной помощи, расположенном в молодежном коворкинг-центре "Арман", не принималась финансовая помощь от граждан. Гражданам, изъявившим желание оказать финансовую помощь пострадавшим были разъяснены пути перевода денег в фонд корпоративного социального развития "Туркестан". Пользуясь случаем, хотим выразить благодарность всем гражданам и жителям города, принимавшим участие в благом деле, пожелавшим оказать посильную помощь нашим соотечественникам",- подчеркнул Абылай Фазылбек.





Напомним, утром 24 июня в воинской части в городе Арыси Туркестанской области начались взрывы. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, все население города было эвакуировано. В результате ЧП погибли три человека. Сегодня жители города начали возвращаться в свои дома.





Ранее сообщалось, что на счет корпоративного социального фонда "Туркестан" поступил 721 млн тенге. Работает штаб сбора и распределения гуманитарной помощи. В ходе масштабной благотворительной акции собрано 150 тонн продовольствия. Продукты питания и одежду везли из Караганды , Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей, Актобе, Восточного Казахстана. Теперь арысцам привезут помощь из Мангистау.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства