Жители Арыси начали возвращаться в свои дома (ВИДЕО)

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Арысь. 28 июня. Kazakhstan Today - Жители Арыси начали возвращаться в свои дома, передает Kazakhstan Today.

Жители Арыс организованно автобусами отправляются домой. С 6 утра со всех эвакуационных пунктов началась отправка желающих вернуться", - написал в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.





По информации акимата, город поделен на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов, по одному на каждый дом. Во время заселения жителей в дома они будут оказывать им помощь, а также фиксировать нанесенный ущерб.

На счет корпоративного социального фонда "Туркестан" поступил 721 млн тенге. Работает штаб сбора и распределения гуманитарной помощи. В ходе масштабной благотворительной акции собрано 150 тонн продовольствия. Продукты питания и одежду везли из Караганды, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей, Актобе, Восточного Казахстана.

Кроме этого, восстанавливать дома жителей приедут 160 специальных бригад со всех регионов страны.

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