Костанайская область восстановит 450 домов в Арыси

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Костанай. 26 июня. Kazakhstan Today - Костанайская область принимает активное участие в Общереспубликанской акции под эгидой партии "Нур Отан" - "Арыс. Біз біргеміз", передает корреспондент Kazakhstan Today из Костаная.

Как сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, делегация из региона выехала в пострадавший город, чтобы определиться с масштабом работ.

Я отправил делегацию в Туркестанскую область из 8 человек. Ее возглавил мой заместитель Карплюк Сергей Алексеевич, который курирует вопросы строительства. Мы с акимом Туркестанской области договорились, что будем восстанавливать 450 домов, которые нам дают. Они пострадали от взрывов. Где-то стекла выбиты, крыша пришла в негодность, дверей нет… то есть, сегодня это жилье не пригодно для проживания. Часть этих домов многоэтажные, часть - одноэтажные", - сообщил Мухамбетов в ходе специального брифинга в региональной службе коммуникаций.

По словам главы региона, в состав делегации вошли представители строительных и электрифицирующих компаний, а также предприятий по техническому обследованию зданий. Их задача подсчитать, какие затраты необходимы для восстановления обозначенного объема домов.

В течение десяти дней мы будем знать примерную картину - сколько нам надо выделить денег", - отметил Мухамбетов.

Накануне, выступая на сессии областной Ассамблеи народа Казахстана, Мухамбетов обратился с призывом помочь в восстановлении Арыси к руководителям этнокультурных объединений. Сегодня подобный призыв прозвучал в адрес предпринимателей. Аким области отметил, что аккумулируются средства на счетах специального фонда. Помимо помощи от предпринимателей и частных благотворителей, глава региона рассчитывает часть средств привлечь в рамках заключенных меморандумов с крупными предприятиями региона, а также, при необходимости, выделить средства из резерва акима Костанайской области.

В беде познаются настоящие партнеры. Мы работаем с Туркестанской областью по многим вопросам. Они у нас покупают автобусы в большом количестве, поставляют нам овощи. Когда случилась беда, мы должны протянуть руку помощи. Специальный штаб мы создали, я его сам возглавил. В составе штаба мы охватили все сферы. Здесь Василий Розинов, представляющий НПП "Атамекен", Кайрат Маишев, который в "100 новых лиц Казахстана" и возглавляет Ассоциацию птицеводов, секретарь областного маслихата Сайлаубек Ещанов и другие", - сообщил глава региона.

Добавим, что с инициативой оказания помощи вышли крупные предприятия области и уже перечислили деньги для помощи пострадавшим в ходе взрывов в Арыси: 3,5 млн тенге - ТПК "Карасу", 2 млн тенге - "БК Строй", 1 млн тенге - ТОО "Милх", государственные служащие перечислили однодневный заработок в размере более 20 млн тенге.





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В Туркестанскую область в 14.00 сегодня отправлены грузовые автомашины с 20 тоннами муки 1-го сорта и 7 тоннами макаронной продукции, также АО "Баян Сулу" жителям города Арыси поставлено 3 тонны кондитерской продукции на сумму более 2 млн тенге. Профсоюзным центром области в рамках гуманитарной акции "Саби" для детей до 1 года организован сбор необходимых вещей от костанайцев (подгузники, салфетки, детское питание). Отправка следующего груза запланирована на субботу 29 июня", - сообщил Мухамбетов.

Отвечая на вопросы журналистов, глава области отметил, что от властей Туркестанской области не поступало обращений относительно поддержки людскими ресурсами: психологами, строителями и другими специалистами. "Если такие обращения будут, регион всегда готов прийти на выручку", - резюмировал Мухамбетов.





Отметим, что на специальный счет в помощь арысцам, которые оказались в сложной ситуации в результате пожара и разрыва снарядов в воинской части, на сегодняшний день перечислено уже 600 млн тенге

В городе по-прежнему ведутся работы по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов, а также началась дезинфекция

В эвакуационных пунктах остаются 13 187 человек. По данным Управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 277 человек, из них 74 госпитализированы, 3 человека погибло.

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