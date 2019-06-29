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Из эвакуационных пунктов в Арысь вернулись около 14 тыс. человек (ФОТО)

28.06.2019, 19:15 6157
Арысь. 28 июня. Kazakhstan Today - Из эвакуационных пунктов в Арысь вернулись около 14 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.
 

Отправка арысцев обратно в город началась сегодня. Первые колонны начали заезжать в восемь часов утра. По состоянию на 18.00 28 июня из эвакуационных пунктов в Арысь вывезено порядка 14 тыс. человек. Всего на территорию Арыси прибыло 302 автобуса и свыше 7 тыс. легковых автомобилей", - сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

 
В эвакуационных пунктах в Тюлькубасском и Шардаринском районах Туркестанской области остаются 58 человек.
 
Для оказания помощи возвращающимся жителям Арыси, в том числе в разгрузке гуманитарной помощи, задействовано 40 сотрудников КЧС, 50 военнослужащих Нацгвардии. Спасательными подразделениями КЧС осуществлена доставка свыше 500 жителей к местам проживания.
 
Между тем, по данным пресс-службы акима Туркестанской области, на сегодня в специально созданный для помощи арысцам корпоративный социальный фонд "Туркестан" поступило более одного миллиарда тенге. 
 

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