200 автобусов и микроавтобусов перевозят жителей Арыси обратно в город

Арысь. 28 июня. Kazakhstan Today - Сегодня с 6 часов утра в Шымкенте началась отправка жителей Арыси обратно в город, передает Kazakhstan Today.

Во все эвакуационные пункты, организованные на базе городских школ, начали прибывать автобусы. Всего было задействовано 150 автобусов и 50 микроавтобусов", - сообщил официальный представитель КЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Он отметил, что на эвакопунктах собираться в дорогу людям помогали сотрудники КЧС и другие службы гражданской защиты. Во время отправки жители сохраняли спокойствие и благодарили жителей Шымкента за гостеприимность.

На эвакопунктах также работала группа психологов, прибывшие из Алматы. В свою очередь сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок.

Тем временем в городе Арыси по поручению министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева председатель КЧС Владимир Беккер на построении личного состава поставил задачи по оказанию необходимой помощи прибывающему населению", - отметили также в КЧС.

В свою очередь в пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что сотрудники органов внутренних дел оказывают помощь с переездом. Возвращение эвакуированных в Арысь ведется автобусными колоннами в сопровождении дорожной полиции. Местной полицейской службой обеспечивается правопорядок и сохранность имущества граждан. Ситуацию по переезду жителей взял на личный контроль министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, который прибыл в Арысь.

По данным МВД, после возникновения угрозы населению из города было эвакуировано 3566 человек и более 39 тыс. человек выехали самостоятельно. Группировка сил и средств от МВД на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации составляет более 1500 личного состава и 188 единиц техники.

Обстановку в городе также контролирует Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Глава ведомства Магзум Мирзагалиев сегодня на брифинге в поселке Акжол Туркестанской области озвучил итоги исследования состояния радиационного фона и воды на территории Арыси.

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, испытательная лаборатория регулярно проводит мониторинг воздуха, почвы и воды в городе.

В настоящее время в Арыси нет радиации, атмосферный воздух чистый, вода и почва не загрязнены. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан гарантирует экологическую безопасность города", - заявил на брифинге Мирзагалиев.

По информации акимата, город поделен на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов, по одному на каждый дом. Во время заселения жителей в дома они будут оказывать им помощь, а также фиксировать нанесенный ущерб.

На счет корпоративного социального фонда "Туркестан" поступил 721 млн тенге. Работает штаб сбора и распределения гуманитарной помощи. В ходе масштабной благотворительной акции собрано 150 тонн продовольствия. Продукты питания и одежду везли из Караганды, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей, Актобе, Восточного Казахстана.

Кроме этого, восстанавливать дома жителей приедут 160 специальных бригад со всех регионов страны.

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