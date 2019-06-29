Свыше 6 тыс. фрагментов боеприпасов собрали в Арыси

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана сообщило о завершении работ по очистке города Арыси, передает Kazakhstan Today.
Для сплошной очистки от взрывоопасных предметов территория города разделена на 17 секторов. В 05.00 утра проведена контрольная проверка очищенных участков. С завершением очистки территории возобновлено движение поездов во всех направлениях со станции Арысь-1 и Арысь-2, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Группой радиационной, химической и биологической разведки ВС РК совместно с СЭС проведен полный мониторинг радиационной, биологической обстановки города. В ходе замеров радиационного фона отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ не обнаружено", - подчеркнули в пресс-службе.
Сообщается, что в городе продолжает работу отряд саперов, запущены беспилотные летательные аппараты, которые ведут постоянную воздушную разведку, мониторинг территории арсенала и прилегающей местности и передают информацию в оперативный штаб.
Собрано свыше 6000 фрагментов боеприпасов, которые в последующем были вывезены на безопасную территорию. Организованы мобильные инженерно-саперные посты, для того чтобы местные жители могли обратиться при обнаружении фрагментов боеприпасов. В настоящее время личный состав военнослужащих помогает жителям Арыси заселяться по своим домам. Группа военных психологов осуществляет комплекс мероприятий, в том числе проводит консультации с населением", - уточнили в Минобороны.
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