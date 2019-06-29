Свыше 6 тыс. фрагментов боеприпасов собрали в Арыси

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана сообщило о завершении работ по очистке города Арыси, передает Kazakhstan Today.

Группой радиационной, химической и биологической разведки ВС РК совместно с СЭС проведен полный мониторинг радиационной, биологической обстановки города. В ходе замеров радиационного фона отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ не обнаружено ", - подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что в городе продолжает работу отряд саперов, запущены беспилотные летательные аппараты, которые ведут постоянную воздушную разведку, мониторинг территории арсенала и прилегающей местности и передают информацию в оперативный штаб.

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