Восстановлено движение по главным железнодорожным путям станции Арысь

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Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Движение по главным железнодорожным путям станции Арысь восстановлено, передает Kazakhstan Today.

26 июня текущего года после очистки от боеприпасов и ремонта железнодорожных путей, подачи напряжения в контактную сеть, открыты для движения участки: Арысь - Талдыкудук - по четному пути, Шагыр - Талдыкудук - по нечетному пути, Калаш - Арыс-2 - по четному и нечетному пути, Акдала - Арысь -2 - по четному пути", - сообщила пресс-служба АО "НК "КТЖ".

Первый пассажирский поезд №369 сообщением Новосибирск - Ташкент отправлен со станции Шымкент 26 июня в 22.30.

Отмечается, что станция Арысь открыта для движения только по главным путям. Сортировочные и приемо-отправочные пути пока закрыты для движения.

За ночь, с 26 на 27 июня, по станции Арысь пропущено 23 поезда, из них 7 пассажирских, 8 контейнерных, 8 грузовых. В настоящее время принимаются все необходимые меры по вводу поездов в график", - уточнили в пресс-службе.





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