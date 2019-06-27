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Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Следующие через Арысь поезда временно направляются через участок Жезказган - Сексеул, передает Kazakhstan Today.

С сегодняшнего дня и до открытия движения на участке Шымкент - Арысь - Туркестан 10 пассажирских поездов будут направляться через участок Жезказган - Сексеул, не доезжая до станций Туркестан и Шымкент", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

В компании отметили, что данная информация уже распространяется на станциях, как в пунктах отправления, так и на промежуточных. При отказе от поездки пассажирам будет осуществляться 100% возврат стоимости билетов. Информацию по изменению расписания можно уточнить по телефону Единой справочной службы 105.

По информации пресс-службы, с момента объявления чрезвычайной ситуации в Арыси все причастные службы и билетные кассы были переведены в усиленный режим работы на станциях Шымкент, Туркестан и Тараз. В круглосуточном режиме работают все сотрудники АО.

Для пассажиров задержанных поездов в пути следования и на причастных станциях по всей стране совместно с местными исполнительными органами было организовано бесплатное питание и вода. Совместно с акиматами Туркестанской, Кызылординской областей и Алматы были организованы автобусы и минивэны для перевозки пассажиров до станций назначения в связи с закрытием движения поездов на участке Шымкент - Арысь - Тимур.

Поезда, следовавшие из Западного Казахстана в Алматы, подавались до станции Туркестан, далее осуществлялась пересадка в автобусы и перевозка до станции Шымкент, затем пассажиров пересаживали в составы, идущие до Алматы. Аналогичным способом перевозились пассажиры поездов, следовавших со станции Алматы в западные регионы. Кроме того, 13 поездов направлялись по альтернативному маршруту через отрезок Жезказган - Жарык, минуя южный регион страны", - проинформировали в компании.

С помощью вышеуказанных действий с момента закрытия движения на станции Арысь перевезено более 11 тыс. пассажиров, из них более 2 тыс. перевезено автотранспортом, заключили в пресс-службе.

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