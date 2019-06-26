Перевозчик сообщил о временном изменении расписания некоторых пассажирских поездов

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Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Перевозчик сообщил об изменении времени движения некоторых пассажирских поездов через станцию Арысь, передает Kazakhstan Today.

В связи с объявлением чрезвычайной ситуации по Туркестанской области для обеспечения безопасности пассажиров, поезда, отправляющиеся из Актобе, Алматы, Кызылорды и Туркестана, следующие через станцию Арысь, до 10.00 25 июня 2019 года отправляться не будут. Для организации перевозок пассажиров задействован участок Жезказган - Саксаульск. Через него отправлены три поезда: № 41/42 сообщением Алматы - Атырау и № 30 сообщением Атырау -Алматы", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

В настоящее время структурными подразделениями АО "НК "КТЖ" принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения поездов, организации питания и доставке пассажиров до станций назначения альтернативными маршрутами.

Национальный перевозчик просит казахстанцев отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и уточнять информацию по изменению расписаний по телефону Единой справочной службы 105.

В компании также сообщили, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Арыси в целях обеспечения безопасности пассажиров на участке Шымкент - Арысь - Тимур и Сарыагаш - Арысь - Шымкент АО "Пассажирские перевозки" создан оперативный штаб, организована работа в специальном режиме. Произведена остановка 20 пассажирских поездов (всего в поездах - 8121 пассажир) на 7 крупных станциях: Шымкент, Туркестан, Тюлькубас, Тараз, Шу, Шиели и Кызылорда. Организовано размещение пассажиров на крупных железнодорожных вокзалах, обеспечение питанием и питьевой водой, а также составов дизтопливом.

Кроме этого, по требованию пассажиров будет производиться возврат стоимости проездных билетов в связи с прекращением поездки.

На всех вокзалах организовано круглосуточное дежурство сотрудников для проведения работ по возврату проездных документов, предоставления справочной информации и так далее. Проводится постоянное оповещение в СМИ, на вокзалах, в том числе по громкой связи, и разъяснительная работа с пассажирами в поездах.

Совместно с местными исполнительными органами Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областей осуществлена перевозка автотранспортом свыше 1500 пассажиров между Таразом, Шымкентом, Туркестаном и Кызылордой.

С целью транспортировки до станции назначения более 2000 пассажиров произведена перевозка пассажиров автотранспортом со станции Туркестан на станцию Шымкент и обратно для дальнейшей пересадки пассажиров в поезда по направлениям Туркестан - Мангистау, Актобе, Саратов и Шымкент - Тараз, Алматы.

Организована подсылка состава из 14 вагонов со станции Кызылорда на станцию Сексеул для обеспечения перевозки 430 пассажиров поезда №42 Атырау - Алматы на участке Сексеул - Туркестан.

Свыше 8 тыс. пассажиров было перевезено поездами и автобусами из Тараза, Шымкента и Туркестана.

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