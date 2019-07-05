Жителям Арыси разъяснили, как получить денежную и гуманитарную помощь

Выплаты получат жители, прописанные на 1 июня 2019 года. Их около 45 тысяч. Кроме того, денежную помощь получат и жители трех близлежащих сельских населенных пунктов Акдала, Акжол, Дермене. Для получения денежной помощи жителям необходимо предоставить следующие документы: заявление, удостоверение личности, расписку о перечислении денежных средств на счет одного из членов семьи, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и номер лицевого счета", - сказал он.

Также на совещании затронули и вопрос оказания помощи предпринимателям города Арысь.

По поручению акима области в городе для предпринимателей запустили программу, по которой срок льготного и беззалогового кредита до 5 млн тенге под 1% годовых составляет 4 года. В настоящее время 25 сотрудников палаты предпринимателей "Атамекен" помогают и решают проблемы местных предпринимателей. В течение 10 дней они оценят бизнес-объекты, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, и рассчитают соответствующую сумму ущерба", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

В Арыси зарегистрировано 346 объектов предпринимательства, из них пострадало 258 объектов. На 253 объектах проведут ремонтные работы, а 5 объектов полностью реконструируют. На эти цели выделят соответствующие средства. Более того, двум предпринимателям, получивших необходимые консультации, выдадут кредиты в размере 10 млн тенге. Помимо этого, всем субъектам малого и среднего бизнеса города предоставят налоговые каникулы до 1 января 2020 года.

Также обсуждался вопрос доставки и распределения гуманитарной помощи. На сегодняшний день поступило более 513 тонн гуманитарной помощи, из которых 476 тонн уже выдано населению. С 4 июля текущего года, каждый понедельник гуманитарная помощь будет предоставляться только социально-уязвимым слоям населения и многодетным матерям.

Также жителям рассказали и о ходе восстановления домов. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся в 748 домах. Все работы завершат в течение месяца. В случае, если повреждено менее 25% кровли, будет заменяться поврежденный фрагмент из старого материала.

В завершении встречи представитель министерства обороны сорвал аплодисменты, сообщив о начале в ближайшее время переноса арсенала боеприпасов из города Арыс. Как заверил полковник К.Кусаинов снарядов в городе не останется ", - проинформировали в пресс-службе.

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