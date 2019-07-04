Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Для жителей Арыси до конца года ввели налоговые каникулы, передает Kazakhstan Today.

Налоговые каникулы будут предоставлены до конца года налогоплательщикам Арыси. К ним не будут применяться принудительные меры и способы взыскания налогов. Сейчас в городе зарегистрировано 792 юридических лица, 3085 индивидуальных предпринимателей и 65 465 физических лиц, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

Работа по предоставлению отсрочки и рассрочки по налогоплательщикам, имеющим задолженность по налогам, будет проводиться в короткие сроки и в упрощенном порядке.

В соответствии с Кодексом РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" отсрочка с единовременной уплатой сумм налогов и (или) плат предоставляется на срок, не превышающий шести месяцев, а рассрочка с ежемесячной или ежеквартальной уплатой сумм налогов и (или) плат равными долями предоставляется на срок, не превышающий трех лет.

Отсрочка или рассрочка предоставляется по заявлению налогоплательщика под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица, и (или) под банковскую гарантию. Вместе с тем, при получении рассрочки или отсрочки налогоплательщики города Арыси будут освобождены от начисления пени.

Также всем налогоплательщикам города предоставлена возможность: для прекращения деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке; предоставления права подачи налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в электронном виде; предоставления права на продление представления налоговой отчетности (возможность продления на срок до 1 месяца); приостановления (продление, возобновление) представления налоговой отчетности.

К таким налогоплательщикам не будут применяться меры налогового администрирования, не направляются уведомления о погашении налоговой задолженности, не приостанавливаются расходные операции по банковским счетам, по кассе налогоплательщика (налогового агента), не выносятся ограничения в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента), не применяются меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

Кроме этого, Комитет приостановит все выездные налоговые проверки, а также ограничит другие виды налогового контроля.

В ведомстве пояснили, что предоставление налоговых каникул отражено в поручении премьер-министра РК, озвученном на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС для восстановления города Арыси и обеспечения его социально - экономического развития.

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