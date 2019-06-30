Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа

Арысь. 29 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин по поручению президента Касым-Жомарта Токаева во главе правительственной комиссии посетил Арысь и осмотрел жилые микрорайоны и социальные объекты города, пострадавшие от ЧС, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра, в настоящее время в городе продолжаются работы по инженерной разведке, разминированию , действуют пожарные расчеты, принимаются меры по возвращению граждан в свои дома и обеспечению сохранности их имущества. Обследование территории показало, что угроз состоянию экологической обстановки нет.

Нам необходимо приложить все усилия для оперативного восстановления Арыси. Мы должны отремонтировать и построить все поврежденные и разрушенные объекты Арыси до 1 августа 2019 года. Все задачи должны быть выполнены оптимально, качественно и в срок", - подчеркнул премьер-министр РК.

По предварительной оценке, в Арыси повреждено 104 многоэтажных жилых дома, порядка 7200 частных домов, 14 школ, 2 больницы, 28 детских садов, здания территориальных государственных органов.

В восстановлении города примут участие все регионы страны. Поврежденные жилые здания будут разделены между областями, которые направят бригады строителей . Из государственного материального резерва выделены строительные материалы.

По итогам совещания Мамин озвучил 10 комплексных мер для восстановления нормального функционирования города и обеспечения его социально-экономического развития.

1. В течение месяца отремонтировать все жилые дома в городе;

2. В качестве дополнительных социальных мер поддержки каждому жителю города (44 тыс. 781 человек) будет единовременно выплачено по 100 тыс. тенге

3. 4 тыс. детей из Арыси будут направлены в оздоровительные лагеря;

4. Ремонт социальных объектов планируется провести с помощью национальных компаний, а также привлечь к строительным работам крупные промышленные предприятия и бизнес-сообщество. 66 объектов социальных объектов будет отремонтировано АО "ФНБ "Самрук-Казына".

5. В рамках социальной ответственности бизнеса более 300 предприятиям МСБ через НПП "Атамекен" будет оказана помощь в восстановлении и ремонте за счет средств крупного бизнеса.

6. Предпринимателям города с 1 июля текущего года будут выдаваться льготные кредиты до 5 млн тенге. Будут предоставлены налоговые каникулы до конца этого года;

7. Инженерная инфраструктура, электроснабжение и связь будут восстановлены за счет средств из резерва правительства РК;

8. Запланирована модернизация и реконструкция систем газо- и водоснабжения;

9. В целях повышения качества медицинского обслуживания жителей города будут построены больница и две поликлиники;

10. В течение двух недель будет начат вывоз боеприпасов. Арсенал будет передислоцирован

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