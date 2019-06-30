Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа

По информации пресс-службы премьер-министра, в настоящее время в городе продолжаются работы по инженерной разведке, разминированию, действуют пожарные расчеты, принимаются меры по возвращению граждан в свои дома и обеспечению сохранности их имущества. Обследование территории показало, что угроз состоянию экологической обстановки нет.
Нам необходимо приложить все усилия для оперативного восстановления Арыси. Мы должны отремонтировать и построить все поврежденные и разрушенные объекты Арыси до 1 августа 2019 года. Все задачи должны быть выполнены оптимально, качественно и в срок", - подчеркнул премьер-министр РК.
По предварительной оценке, в Арыси повреждено 104 многоэтажных жилых дома, порядка 7200 частных домов, 14 школ, 2 больницы, 28 детских садов, здания территориальных государственных органов.
В восстановлении города примут участие все регионы страны. Поврежденные жилые здания будут разделены между областями, которые направят бригады строителей. Из государственного материального резерва выделены строительные материалы.
По итогам совещания Мамин озвучил 10 комплексных мер для восстановления нормального функционирования города и обеспечения его социально-экономического развития.
1. В течение месяца отремонтировать все жилые дома в городе;
2. В качестве дополнительных социальных мер поддержки каждому жителю города (44 тыс. 781 человек) будет единовременно выплачено по 100 тыс. тенге;
3. 4 тыс. детей из Арыси будут направлены в оздоровительные лагеря;
4. Ремонт социальных объектов планируется провести с помощью национальных компаний, а также привлечь к строительным работам крупные промышленные предприятия и бизнес-сообщество. 66 объектов социальных объектов будет отремонтировано АО "ФНБ "Самрук-Казына".
5. В рамках социальной ответственности бизнеса более 300 предприятиям МСБ через НПП "Атамекен" будет оказана помощь в восстановлении и ремонте за счет средств крупного бизнеса.
6. Предпринимателям города с 1 июля текущего года будут выдаваться льготные кредиты до 5 млн тенге. Будут предоставлены налоговые каникулы до конца этого года;
7. Инженерная инфраструктура, электроснабжение и связь будут восстановлены за счет средств из резерва правительства РК;
8. Запланирована модернизация и реконструкция систем газо- и водоснабжения;
9. В целях повышения качества медицинского обслуживания жителей города будут построены больница и две поликлиники;
10. В течение двух недель будет начат вывоз боеприпасов. Арсенал будет передислоцирован.
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