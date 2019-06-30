Караганда. 29 июня. Kazakhstan Today - Карагандинские специалисты помогают восстанавливать дома в Арыси, передает Kazakhstan Today.

В Арысь прибыли 45 карагандинских специалистов и экспертов. Они обследовали здания и жилые дома. И там, где это необходимо, уже приступили к восстановительным работам", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В акимате отметили, что для обследования домов были дополнительно привлечены четыре компании. На сегодняшний день мобилизовано 200 человек, развернут палаточный городок. За каждой семьей закреплены ответственные сотрудники акимата области.

Восстановительные работы ведутся на 20 объектах. Полностью разрушенных, аварийных строений среди них нет. В многоэтажных и частных жилых домах предстоит отремонтировать кровлю, заменить оконные рамы и стеклопакеты. Также будут оцениваться внутренние повреждения в квартирах для дальнейшего расчета и выплаты компенсаций.

Как подчеркнули в пресс-службе, работы будут завершены в максимально возможный оперативный срок.

С первых дней Карагандинская область активно участвует в оказании помощи пострадавшим в Арыси. 24 июня из Караганды отправили 10 тонн гуманитарного груза . 28 июня - дополнительно еще 15 тонн. В благотворительный фонд перечислено 12 млн тенге.

Сегодня в город прибыл премьер-министр РК Аскар Мамин. На встрече с местным населением он сообщил, что каждый житель города получит по 100 тыс. тенге . Город планируется полностью восстановить за месяц. Также в Арыси построят новую больницу, а 4 тыс. детей отправят на отдых в летние лагеря. Расположенный в Арыси военный арсенал будет перевезен в другое место в течение двух недель.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства