Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - На восстановление Арыси необходимо 34,5 млрд тенге, сообщил на пленарном заседании сената первый-заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"По предварительным расчетам на 1 июля, необходимо 34,5 млрд тенге. В том числе для выплаты каждому жителю по 100 тыс. тенге предусмотрено 4,5 млрд тенге", - сказал Смаилов.

По его словам, необходимо восстановить 7709 жилых домов. Для этого потребуется 19,2 млрд тенге.

Из них 50% средств планируется обеспечить за счет бюджетов регионов, 50% - из резерва правительства. На восстановление 66 социальных объектов необходимо 7 млрд тенге. 54 объекта образования, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта", - сообщил он.

По его информации, 6 млрд тенге будет выделено за счет фонда "Самрук-Казына" и 1 млрд тенге будет выделен бизнес-сообществом.

Кроме того, на восстановление электрических сетей, теплоснабжения, ремонт инфраструктуры из резерва правительства будет выделено 2,2 млрд тенге. Для восстановления 34 административных зданий необходимо 1,7 млрд тенге, они будут выделены из резерва правительства.

В итоге запланировано из резерва правительства - 15,5 млрд тенге, местных бюджетов -10,6 млрд тенге, из ФНБ "Самрук-Казына" 6 млрд тенге, за счет спонсоров и гуманитарной помощи - 2,5 млрд тенге", - подытожил министр, отметив, что после завершения подсчета эта цифра может поменяться.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа.

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