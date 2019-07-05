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Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Началась работа по передислокации воинской части из Арыси, передает Kazakhstan Today.

Сформировано 42 группы разминирования, которые работают на прилегающей территории к Арыси, на прилегающей территории к арсеналу, непосредственно на территории арсенала, а также в мобильных группах по вызову местных жителей", - сообщил на информационной площадке СЦК заместитель министра обороны РК - генерал майор Тимур Дандыбаев.

При этом он отметил, что в настоящее время начаты работы по уничтожению фрагментов боеприпасов.

Подразделения инженерных войск Вооруженных сил проводят работы по утилизации в будние дни с 9 утра до 18 вечера. Согласно руководящим документам, фрагменты боеприпасов, не подлежащие транспортировке, будут уничтожены на территории арсенала, остальные фрагменты будут вывезены за 60 километров севернее города Арыси и уничтожены в установленном порядке на специально оборудованном полигоне, который ранее занимался утилизацией боеприпасов", - сказал Дандыбаев.

Он также предупредил, что во время утилизации могут быть слышны хлопки, которые не представляют опасности для местного населения. Оборонное ведомство просит не поддаваться панике, приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации.

Во исполнение поручения президента страны - верховного главнокомандующего Вооруженными силами начаты работы по передислокации воинской части. В настоящее время осуществляется погрузка стрелкового оружия и инженерных боеприпасов", - отметил Дандыбаев.

Ход очистки города, работы по утилизации фрагментов боеприпасов, вопросы передислокации воинской части находятся на личном контроле министра обороны РК генерал-майора Н. Ермекбаева, который в настоящее время находится в Арысе.





Ранее министр обороны РК Нурлан Ермекбаев проинформировал о том, что перенос арсенала из Арыси начнется в течение двух недель.

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