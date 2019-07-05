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Минобороны: перенос арсенала из Арыси начнется в течение двух недель

04.07.2019, 11:15 6562
Минобороны: перенос арсенала из Арыси начнется в течение двух недель
Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Перенос арсенала из Арыси начнется в течение двух недель, сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент агентства.
 

По переносу арсенала есть поручение Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, и в течение двух недель будут начаты работы по переносу этих боеприпасов. Ведутся подготовительные работы", - проинформировал министр на пленарном заседании сената.

 
Он добавил, что средства на эти цели "предусмотрены из резерва".
 
Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. 
 
Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа. По предварительным данным, на восстановление Арыси потребуется около 20 млрд тенге
 
1 июля в соцсетях и СМИ было распространено видео фрагментов боеприпасов, собранных в ходе очистки города Арыси. В Минобороны пояснили, что данные фрагменты являются невзрывоопасными и находятся на специально охраняемой территории. Учитывая, что съемки были произведены на территории режимного объекта и нарушены требования документов в области обеспечения режима безопасности, Министерством обороны РК было начато служебное расследование.
 

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