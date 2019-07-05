Минобороны: перенос арсенала из Арыси начнется в течение двух недель

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Перенос арсенала из Арыси начнется в течение двух недель, сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент агентства.

По переносу арсенала есть поручение Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, и в течение двух недель будут начаты работы по переносу этих боеприпасов. Ведутся подготовительные работы", - проинформировал министр на пленарном заседании сената.

Он добавил, что средства на эти цели "предусмотрены из резерва".

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд.

1 июля в соцсетях и СМИ было распространено видео фрагментов боеприпасов, собранных в ходе очистки города Арыси . В Минобороны пояснили, что данные фрагменты являются невзрывоопасными и находятся на специально охраняемой территории. Учитывая, что съемки были произведены на территории режимного объекта и нарушены требования документов в области обеспечения режима безопасности, Министерством обороны РК было начато служебное расследование.

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