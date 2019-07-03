На восстановление Арыси потребуется около 20 млрд тенге

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - На восстановление города Арыси потребуется порядка 20 млрд тенге, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, по предварительным данным, разрушено и повреждено около 8000 объектов.

"Ущерб приблизительно в районе 20 млрд тенге. Это средства, необходимые для восстановления. Эта цифра может поменяться. Сразу хочу оговориться, что это предварительные данные, они рабочие", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что в настоящее время там работают оценщики. "Я думаю, что где-то к 15 июля будет точная цифра", - сказал Беккер.

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