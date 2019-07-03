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Минобороны проводит расследование из-за опубликованного видео с боеприпасами в Арыси

02.07.2019, 13:34 6724
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Министерство обороны РК прокомментировало видео с боеприпасами, передает Kazakhstan Today.
 
"1 июля текущего года в социальных сетях и информационных агентствах было распространено видео фрагментов боеприпасов, собранных в ходе очистки города Арысь. Данные фрагменты являются невзрывоопасными и находятся на специально охраняемой территории, которая ранее использовалась для утилизации фрагментов войсковых изделий. Фрагменты, находящиеся на утилизационном пункте, не представляют опасности", - сообщили в Министерстве обороны РК. 
 
Учитывая, что съемки были произведены на территории режимного объекта и нарушены требования документов в области обеспечения режима безопасности, Министерством обороны РК начато служебное расследование, отметили в ведомстве. 
 
Напомним, что в городе Арыси Туркестанской области продолжается работа задействованных в ликвидации последствий ЧС всех служб и подразделений Вооруженных сил РК по нормализации жизнедеятельности города. В настоящее время начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов.
 

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