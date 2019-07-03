Минобороны проводит расследование из-за опубликованного видео с боеприпасами в Арыси

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Министерство обороны РК прокомментировало видео с боеприпасами, передает Kazakhstan Today.

"1 июля текущего года в социальных сетях и информационных агентствах было распространено видео фрагментов боеприпасов, собранных в ходе очистки города Арысь. Данные фрагменты являются невзрывоопасными и находятся на специально охраняемой территории, которая ранее использовалась для утилизации фрагментов войсковых изделий. Фрагменты, находящиеся на утилизационном пункте, не представляют опасности", - сообщили в Министерстве обороны РК.

Учитывая, что съемки были произведены на территории режимного объекта и нарушены требования документов в области обеспечения режима безопасности, Министерством обороны РК начато служебное расследование, отметили в ведомстве.

Напомним, что в городе Арыси Туркестанской области продолжается работа задействованных в ликвидации последствий ЧС всех служб и подразделений Вооруженных сил РК по нормализации жизнедеятельности города. В настоящее время начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства