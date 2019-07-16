В акимате разъяснили, жители каких населенных пунктов получат по 100 тыс. тенге в связи с ЧП в Арыси

Арысь. 15 июля. Kazakhstan Today - В акимате Туркестанской области разъяснили, жители каких населенных пунктов получат по 100 тыс. тенге в связи с чрезвычайным положением в Арыси, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в областном акимате, по выплате жителям по 100 тыс. тенге возникают различные вопросы. Поступают вопросы из соседних населенных пунктов. Но выплата будет производиться по списку, утвержденному правительством РК.

"В частности, по городу Арыси - 44 994 человека, по Акдалинскому сельскому округу - 4324 человека, по Кожатогайскому сельскому округу - 4232 человека, по Дерменинскому сельскому округу - 2052 человека. Всего в первую очередь запланировано выплатить 5,6 млрд тенге 55 602 жителям (по 100 тыс. тенге). Для выплаты единовременной помощи жителям из резерва правительства РК ожидается выделение 3 млрд тенге, из областного бюджета - 1 млрд тенге и из поступивших средств в специально созданный социальный фонд "Туркестан" - 1,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Для сбора документов в кратчайшие сроки привлечены специалисты, закрепленные за 17 секторами города Арыси и работники акиматов районов и городов области. Они собирают заявления на получение выплаты с 3 июля 2019 года.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа.

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