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Жумангарин назвал причины роста цен на стройматериалы

10.06.2021 6427
Жумангарин назвал причины роста цен на стройматериалы
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин озвучил на заседании правительства причины роста цен на стройматериалы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно проведенному АЗРК мониторингу цен, рост стоимости цемента от завода до потребителя составляет 25%. При этом, по предварительной информации, основной рост цен наблюдается у оптово-розничного звена
 
Ряд крупных производителей осуществляют реализацию цемента исключительно через свои торгово-сбытовые компании (АО "Central Asia Cement", ТОО "Бухтарминская цементная компания"). 
 
По информации КТЖ, действующий парк цементовозов полностью обеспечивает потребность в его перевозке. При этом в мае текущего года наблюдался рост более чем на 14% объемов перевозки цемента по сравнению с прошлым годом. При этом увеличение тарифа на МЖС повлияло на рост стоимости цемента не более чем на 5%. 
 

Соответственно, явных причин для роста стоимости цемента мы не наблюдаем, в связи с чем основной акцент будет сделан на оптово-розничном звене, где идет рост стоимости", - подчеркнул председатель АЗРК. 

 
По его словам, рынок цемента является высококонцентрированным. Действуют 10 основных производителей. Однако баланс рынка положительный, поскольку Казахстан на 100% обеспечивает себя продуктом. Кроме того, более 20% цемента идет на экспорт. 
 
На рынке кирпича количество основных производителей по республике составляет 88 субъектов. На локальных рынках, в границах областей имеет место доминирование ряда участников. Более того, 50% внутреннего рынка покрывается за счет импорта керамического кирпича, тогда как силикатным кирпичом страна обеспечивает себя полностью. 
 
На рынке арматуры по республике действуют 5 производителей, основные из них - АО "АрселорМиттал Темиртау" (Караганда) с мощностью производства в 400 тыс. тонн и ТОО "ЕвразКаспиан Сталь" (Костанай) - 450 тыс. тонн. 
 
Как отметил С. Жумангарин, рынок является олигопольным и здесь имеются высокие риски сговоров. В то же время рынок является импортозависимым (65% продукции приходится на импорт). Мировые цены на арматуру повысились более чем на 70%. 
 
Также рост цен наблюдается на полиэтиленовые трубы. Средний рост по Казахстану составил 10%, в Акмолинской области - 62%, в Шымкенте и Актюбинской области - по 19%, Карагандинской области - 14%. 
 

При этом в Акмолинской области на 62% цены повысило АО "Тыныс", являющийся дочерним предприятием АО "Казинжиниринг", тогда как цены на сырье повысились не более чем на 10%. По данному факту вынесено уведомление об устранении нарушений антимонопольного законодательства", - сказал Жумангарин. 

 
Глава Агентства по защите и развитию конкуренции отметил, что сырье для производства полиэтиленовых труб полностью импортное (РФ), рост цен на полиэтиленовую крошку (сырье) в РФ составил 10-15%.
 

На сегодняшний день можно наблюдать прежде всего спекулятивный рост цен на строительные материалы, в связи с чем АЗРК РК принимается комплекс мер по реагированию на выявленные признаки ценового сговора. На текущий момент субъектам рынков стройматериалов направлено 26 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен. В том числе 10 уведомлений направлено производителям кирпича в Нур-Султане (4), Туркестанской (3) и Акмолинской областях (3). Пять уведомлений направлено производителям цемента в Акмолинской (2), Туркестанской (2), Жамбылской областях (1). Восемь уведомлений - производителям и поставщикам арматуры в Павлодарской (3), Восточно-Казахстанской (3), Костанайской областях (1) и Алматы, два уведомления производителям щебня в Алматинской области и одно уведомление производителю полиэтиленовых труб в Акмолинской области", - проинформировал глава ведомства. 

 
По его словам, для оказания ценового воздействия на участников рынка с 10 производителями стройматериалов заключены комплаенсы о соблюдении норм антимонопольного законодательства. 
 

По итогам предоставления дополнительной информации будут инициированы меры реагирования в отношении других производителей и поставщиков стройматериалов. Ситуация на данных товарных рынках взята под жесткий контроль агентства. В ближайшее время цена будет стабилизирована", - заверил С. Жумангарин. 


Как отметил сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, высокие темпы строительства увеличивают потребность в строительных материалах, доля которых от всех затрат в строительстве составляет почти 50%. В этой связи крайне важно принятие срочных мер по исключению необоснованного роста цен и обеспечению строгого контроля на рынке.

Ранее в НПП "Атамекен" рассказали, что в случае непринятия мер по сдерживанию цен на стройматериалы, жилье в стране может подорожать на 30%
 

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