Жумангарин назвал причины роста цен на стройматериалы

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин озвучил на заседании правительства причины роста цен на стройматериалы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ряд крупных производителей осуществляют реализацию цемента исключительно через свои торгово-сбытовые компании (АО "Central Asia Cement", ТОО "Бухтарминская цементная компания").

По информации КТЖ, действующий парк цементовозов полностью обеспечивает потребность в его перевозке. При этом в мае текущего года наблюдался рост более чем на 14% объемов перевозки цемента по сравнению с прошлым годом. При этом увеличение тарифа на МЖС повлияло на рост стоимости цемента не более чем на 5%.

Соответственно, явных причин для роста стоимости цемента мы не наблюдаем, в связи с чем основной акцент будет сделан на оптово-розничном звене, где идет рост стоимости", - подчеркнул председатель АЗРК.

По его словам, рынок цемента является высококонцентрированным. Действуют 10 основных производителей. Однако баланс рынка положительный, поскольку Казахстан на 100% обеспечивает себя продуктом. Кроме того, более 20% цемента идет на экспорт.

На рынке кирпича количество основных производителей по республике составляет 88 субъектов. На локальных рынках, в границах областей имеет место доминирование ряда участников. Более того, 50% внутреннего рынка покрывается за счет импорта керамического кирпича, тогда как силикатным кирпичом страна обеспечивает себя полностью.

На рынке арматуры по республике действуют 5 производителей, основные из них - АО "АрселорМиттал Темиртау" (Караганда) с мощностью производства в 400 тыс. тонн и ТОО "ЕвразКаспиан Сталь" (Костанай) - 450 тыс. тонн.

Как отметил С. Жумангарин, рынок является олигопольным и здесь имеются высокие риски сговоров. В то же время рынок является импортозависимым (65% продукции приходится на импорт). Мировые цены на арматуру повысились более чем на 70%.

Также рост цен наблюдается на полиэтиленовые трубы. Средний рост по Казахстану составил 10%, в Акмолинской области - 62%, в Шымкенте и Актюбинской области - по 19%, Карагандинской области - 14%.

При этом в Акмолинской области на 62% цены повысило АО "Тыныс", являющийся дочерним предприятием АО "Казинжиниринг", тогда как цены на сырье повысились не более чем на 10%. По данному факту вынесено уведомление об устранении нарушений антимонопольного законодательства", - сказал Жумангарин.

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции отметил, что сырье для производства полиэтиленовых труб полностью импортное (РФ), рост цен на полиэтиленовую крошку (сырье) в РФ составил 10-15%.

На сегодняшний день можно наблюдать прежде всего спекулятивный рост цен на строительные материалы, в связи с чем АЗРК РК принимается комплекс мер по реагированию на выявленные признаки ценового сговора. На текущий момент субъектам рынков стройматериалов направлено 26 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен. В том числе 10 уведомлений направлено производителям кирпича в Нур-Султане (4), Туркестанской (3) и Акмолинской областях (3). Пять уведомлений направлено производителям цемента в Акмолинской (2), Туркестанской (2), Жамбылской областях (1). Восемь уведомлений - производителям и поставщикам арматуры в Павлодарской (3), Восточно-Казахстанской (3), Костанайской областях (1) и Алматы, два уведомления производителям щебня в Алматинской области и одно уведомление производителю полиэтиленовых труб в Акмолинской области", - проинформировал глава ведомства.

По его словам, для оказания ценового воздействия на участников рынка с 10 производителями стройматериалов заключены комплаенсы о соблюдении норм антимонопольного законодательства.

По итогам предоставления дополнительной информации будут инициированы меры реагирования в отношении других производителей и поставщиков стройматериалов. Ситуация на данных товарных рынках взята под жесткий контроль агентства. В ближайшее время цена будет стабилизирована", - заверил С. Жумангарин.





Как отметил сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, высокие темпы строительства увеличивают потребность в строительных материалах, доля которых от всех затрат в строительстве составляет почти 50%. В этой связи крайне важно принятие срочных мер по исключению необоснованного роста цен и обеспечению строгого контроля на рынке





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