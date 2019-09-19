В Нур-Султане проверят питание в дошкольных учреждениях

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Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане родители дошкольников смогут войти в мониторинговую группу по проведению проверок качества питания в дошкольных образовательных учреждениях. Об этом сообщил руководитель управления образования Ануар Жангозин, передает Kazakhstan Today.

В этом году мы нацелены на то, чтобы провести мониторинг питания в дошкольных учреждениях. В связи с этим объявляем набор в мониторинговую группу среди родителей, которые хотят поучаствовать в мониторинге качества питания в дошкольных организациях. Желающие могут подать заявку у нас на сайте до 20 сентября включительно", - сказал глава ведомства.

По его словам, в мониторинговые группы будут входить заинтересованные органы наряду с родителями и членами партии Nur Otan, а также представителями проекта "Адалдык аланы". Набор в мониторинговую группу будет осуществляться до конца недели, а со следующей группы начнут свою работу. Группы будут формировать по 4-5 человек в зависимости от количества желающих, пишет Елорда Инфо

Совместно мы проведем краткий семинар, затем будем проводить мониторинг. Хотелось бы отметить, что во всех организациях работают бракеражные комиссии. В прошлом году, когда мы проводили мониторинг по школьному питанию, были выявлены вопросы по работе бракеражных комиссий. Поэтому основная задача мониторинговой группы вместе с отслеживанием качества, пояснения для родителей и данных комиссий, на что нужно обращать внимание, как нужно проверять питание", - отметил Ануар Жангозин.

Для вступления в мониторинговую комиссию необходимо наличие санитарной книжки, а также претендент должен быть родителем детей, посещающих данный детский сад.

По итогам мониторинга будут даны рекомендации для МОН РК в части изменения нормативов.

Будем выявлять системные проблемы, которые потребует внесения изменений в нормативы, либо, если это возможно решить на местном уровне, мы будем осуществлять соответствующие нашей компетенции изменения", - заверил главный педагог столицы.

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