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В Нур-Султане проверят питание в дошкольных учреждениях

18.09.2019, 17:05 11206
В Нур-Султане проверят питание в дошкольных учреждениях
Фото: primeminister.kz
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане родители дошкольников смогут войти в мониторинговую группу по проведению проверок качества питания в дошкольных образовательных учреждениях. Об этом сообщил руководитель управления образования Ануар Жангозин, передает Kazakhstan Today.
 

В этом году мы нацелены на то, чтобы провести мониторинг питания в дошкольных учреждениях. В связи с этим объявляем набор в мониторинговую группу среди родителей, которые хотят поучаствовать в мониторинге качества питания в дошкольных организациях. Желающие могут подать заявку у нас на сайте до 20 сентября включительно", - сказал глава ведомства.

 
По его словам, в мониторинговые группы будут входить заинтересованные органы наряду с родителями и членами партии Nur Otan, а также представителями проекта "Адалдык аланы". Набор в мониторинговую группу будет осуществляться до конца недели, а со следующей группы начнут свою работу. Группы будут формировать по 4-5 человек в зависимости от количества желающих, пишет Елорда Инфо
 

Совместно мы проведем краткий семинар, затем будем проводить мониторинг. Хотелось бы отметить, что во всех организациях работают бракеражные комиссии. В прошлом году, когда мы проводили мониторинг по школьному питанию, были выявлены вопросы по работе бракеражных комиссий. Поэтому основная задача мониторинговой группы вместе с отслеживанием качества, пояснения для родителей и данных комиссий, на что нужно обращать внимание, как нужно проверять питание", - отметил Ануар Жангозин.

 
Для вступления в мониторинговую комиссию необходимо наличие санитарной книжки, а также претендент должен быть родителем детей, посещающих данный детский сад. 
 
По итогам мониторинга будут даны рекомендации для МОН РК в части изменения нормативов.
 

Будем выявлять системные проблемы, которые потребует внесения изменений в нормативы, либо, если это возможно решить на местном уровне, мы будем осуществлять соответствующие нашей компетенции изменения", - заверил главный педагог столицы.

 
Напомним, в 2018 году в восьми школьных столовых Астаны обнаружили недовес и несоблюдение гигиены. В связи с этим аким города поручил проверить пункты питания во всех учреждениях образования.
 

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